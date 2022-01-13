Ermenistan’dan Türkiye açıklaması: Sınırların açılmasını bekliyoruz

Son dönemde yumuşama sinyallerinin verildiği Ankara-Erivan hattıyla ilgili bir açıklama Ermenistan hükümetinden geldi.

Sozcu.com.tr

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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan, son dönemde ilişkilerin normalleşme sürecine girdiği Türkiye-Ermenistan hattındaki gelişmeler ile ilgili açıklamalar geldi.

Rus haber ajansı TASS’ın servis ettiği haberde, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan kaynaklar “Türkiye ile diplomatik ilişki kurmayı bekliyoruz ve bu diyalogun sonucunda da sınırların açılmasını” dedi.

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