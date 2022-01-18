Eski danışmanı Boris Johnson’ı suçladı: Yalan söylüyor

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın koltuğunu sarsan Party Gate skandalı büyüyor. Hükümet içinde de rahatsızlık artarken, Johnson'ın eski danışmanı Dominic Cummings, 2020'de katıldığı partiyi iş toplantısı sandığını savunan başbakanın yalan söylediğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de Covid-19 önlemlerine rağmen Başbakanlık konutunda düzenlenen ve Başbakan Boris Johnson'ın koltuğunu sarsan partilerle ilgili hükümet içinden ve başbakanın kendi destekçilerinden gelen tepkiler de büyüyor.

Başbakan Johnson'ın eski danışmanı Dominic Cummings, Johnson'ın kapanma döneminde verilen partilerin iş toplantısı olduğunu sandığı yönündeki açıklamasının “yalan” olduğunu söyledi.

Cummings, Mayıs 2020'de verilen ve 100'den fazla kişinin çağrıldığı partinin Covid kurallarını ihlal ettiği uyarısının görmezden gelindiğini, Boris Johnson'ın geçen hafta parlamentoda yaptığı konuşmada açıkça yalan söylediğini belirtti.

Kendisi ve birkaç görgü tanığının partilerle ilgili yemin edebileceğini de kaydeden Cummings'in suçlamalarına Downing Sokağı'ndan yanıt gecikmedi. Yapılan açıklamada, Başbakan Johnson'ın partiler konusunda önceden bilgi sahibi olduğu iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.

Başbakan Yardımcısı Dominic Raab da iddiayı “saçma” diye niteledi.

HÜKÜMETTEN DE ELEŞTİRİLER ARTIYOR

Hükümetten iki isim de Johnson'ı açıkça eleştirerek skandalın hükümete güveni ciddi şekilde sarstığını belirtti.

Bilim Bakanı George Freeman, ifşalar karşısında şok olduğunu, insanlar sevdiklerini kaybederken Başbakanlık personelinin nasıl bu şekilde eğlenebildiğini sorguladığını söyledi.

Hasta Güvenliğinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Maria Caulfield de, Covid kuralları çiğnenmemiş olsa bile bu partilerin kurallar ruhunu açıkça ihlal ettiğini ifade etti.

JOHNSON’A DESTEK HIZLA AZALIYOR

Party Gate olarak adlandırılan skandalın Boris Johnson'ın siyasi kariyerini bitirebileceği belirtilirken, ülkede yapılan yeni bir anket ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Muhafazakarların 13 puan önüne geçtiğini gösterdi.

Boris Johson, Avam Kamarası’nda yaptığı açıklamada, 2020’nin mayıs ayında resmi konutunda düzenlenen “kendi içkini getir” partisine katıldığını kabul ederek özür dilemiş ancak bunu bir iş etkinliği sandığını savunmuştu.

Başbakanlık'ta İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in ölümünün ardından da parti verildiği ortaya çıkınca Johnson'ın sözcüsü Kraliçe'ye yönelik bir özür açıklaması yapmıştı.

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