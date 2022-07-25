Eski eş konuştu: “Yuva yıkan Ukraynalı ve sevgilisinin ilişkisi sirk gösterisi”

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında mülteci Sofiia Karkadym'i evine alan ve sonrasında Karkadym'in partneriyle kaçmasıyla zor günler yaşayan Lorna Garnett verdiği röportajda bu durumu bir "sirk gösterisi" olarak nitelendirdi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın ülkesini işgal etmesiyle, “Yuva yıkan Ukraynalı” olarak bilinen 22 yaşındaki mülteci Sofiia Karkadym, İngiliz hükümetinin Facebook üzerinden oluşturduğu yardım grupları aracılığıyla İngiltere’deki Garnett’lerin evine sığındı.

Ancak, Karkadym, kısa süre sonra evdeki 29 yaşındaki Tony Garnett’la aşk yaşamaya başladı. İlerleyen dönemde de iki sevgilinin bulundukları evden ayrılarak yeni bir yaşama geçmeleri sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yer buldu.

Evine açtığı kişinin, eşiyle birlikte olması ise Lorna Garnett için büyük bir darbe oldu.

YASAKLAMA EMRİ ALDI

28 yaşındaki Lorna, Tony’yi taciz edici mesajlarla bombaladığı iddiasıyla bu hafta bir de yasaklama emri aldı.

The Sun’a konuşan Lorna, “Bunun başıma gelebileceğini hiç düşünmemiştim. Eskiden oldukça dışa dönük ve neşeliydim ama şimdi evden çıkmaktan hoşlanmıyorum.”

“Tony ilgiyi seviyor gibi görünüyor ama buna dayanamıyorum. Tüm bunlar yüzünden kendimi aşağılanmış hissediyorum. Kimse gerçeği gerçekten bilmiyor.”

“Sekiz yıl birlikte olduktan sonra onu tanıdığımı sandım ama tanımamışım. Şimdi tek istediğim, iki kızımızla hayatımı yeniden toplamak için barış inşa etmek.”

“Umarım yasaklama emri bana bunu verir. Çocuklarını görmesini asla engellemeyeceğim, onlar için en iyisini istiyorum. Ama onların bir sirk gösterisine sürüklenmelerine izin vermeyi de reddediyorum” dedi.

Tony ise Lorna ile ilişkisinin, yeni sevgilisi Sofia İngiltere’ye varmadan önce bozulduğunu söylüyor.

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