Eski gerilla, Kolombiya’nın ilk solcu lideri olmaya hazırlanıyor

Kolombiya’da seçimin favorisi olan eski gerilla Gustavo Petro, seçilmesi halinde ülke tarihinin ilk solcu lideri olacak.

Sozcu.com.tr

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Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da halk yeni devlet başkanını seçmek üzere seçiminin birinci turunda yarın sandık başına gidecek. Seçimin favorisi ise eski gerilla Gustavo Petro.

62 yaşındaki solcu aday, anketlerde rakiplerinin açık ara önünde görünüyor. Yıllardır sağ iktidarların kontrolünde olan ve ABD'yle yakın ilişkilere sahip ülkede Petro, seçilmesi halinde Kolombiya tarihinin ilk solcu lideri olacak.

“Değişim ve eşitlik” vaat eden Gustovo Petro, son dönemde ülke siyasetinde hızla popüler bir figür haline geldi. Anketlere göre solcu aday, ilk turda yüzde 40 oyla seçimi önde tamamlayacak, ancak ilk turda seçilmek için yüzde 50 oya ihtiyacı var. Bu nedenle seçim sonucunun ikinci tura kalması bekleniyor.

Petro'nun başlıca rakibi ise Medellin kentinin eski belediye başkanı olan ve iş dünyasından destek gören 47 yaşındaki Federico Gutiérrez.

İŞKENCE GÖRMÜŞTÜ

Yoksul bir aileden gelen Gustavo Petro, 1980'lerde 17 yaşındayken M-19 gerilla örgütüne katılmış ve ordu tarafından yakalanarak 2 yıl hapishanede işkence görmüştü. Bir dönem Kongre üyesi olan Petro, 2012-2015 yılları arasında başkent Bogota'nın belediye başkanlığını yaptı.

Ülke, hâlâ solcu gerilla örgütü Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri'yle (FARC) yaklaşık 60 yıl süren ve 2016'daki barış anlaşmasıyla sona eren çatışmaların yaralarını sarmaya çalışıyor. Diğer bir gerilla örgütü olan Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve uyuşturucu çeteleriyle süren çatışmalar nedeniyle ülkede şiddet son dönemde yeniden yükselişe geçti.

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