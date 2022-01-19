Eski Ukrayna lideri tutuksuz yargılanacak

Rusya'nın sınırına asker yığması nedeniyle dünyanın gündeminde olan Ukrayna'da eski devlet başkanının yargılandığı dava da tansiyonu yükseltti. Mahkeme, vatana ihanetle suçlanan eski Devlet Başkanı Poroşenko'nun tutuklanması yönündeki talebi reddetti.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’da mahkeme, vatana ihanet suçlamasıyla yargılanan eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun tutuklanması yönündeki talebi reddetti.

Yargıç Oleksiy Sokolov, Poroşenko'nun tutuklanmasına gerek olmadığına ancak talep halinde ifade vermesi gerektiğine hükmetti.

2014-2019 arasında Ukrayna devlet başkanlığı görevini yürüten ve hakkındaki yolsuzluk iddiaları sonrası seçimlerde yenilgiye uğrayan Poroşenko, mahkemeye çıkmak üzere pazartesi sabahı Varşova'dan dönmüş ve havalimanında binlerce destekçisi tarafından karşılanmıştı.

Aynı zamanda Ukrayna’nın en zengin iş adamlarından biri olan Poroşenko, ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde Ukrayna güçleriyle savaşan Rusya yanlısı ayrılıkçılardan kömür satın aldığı gerekçesiyle vatana ihanetle suçlanıyor.

56 yaşındaki Poroşenko'nun Kiev’deki davanın ilk duruşmasında uyuyakalması da gündem olmuştu.

Davanın siyasi güdümlü olduğunu savunan Poroşenko, suçlu bulunması halinde 15 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığması ve ülkeyi işgal etmeyi planladığı iddiası, bölgede son dönemde tansiyonu yükseltiyor.

Poroşenko, ülkeyi Rus işgalinden korumak için iktidarla tecrübelerini ve tavsiyelerini paylaşmaya hazır olduğunu belirtmişti.

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