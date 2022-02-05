Eski yardımcısı Trump’ı eleştirdi: Seçim sonucunu tanımaması hataydı

Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, Donald Trump’ın 2020’deki başkanlık seçimi sonuçlarını tanımamasını eleştirdi. Pence, Trump’ın Joe Biden’ın başkan olmasını engelleme çabasını hata olarak niteledi.

Sozcu.com.tr

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence, Trump'ın 2020'deki başkanlık seçimi sonuçlarını tanımamasını eleştirdi.

Eski Başkan Yardımcısı Pence, kendisinin Trump'ın söylediği gibi başkanlık seçiminin sonucunu değiştirmeye hakkı olmadığını belirtti. Pence, Trump'ın Joe Biden'ın başkan olmasını engelleme çabasını hata olarak niteleyerek “Başkanlık koltuğu sadece Amerikan halkına aittir. Biz 2024'te kazandığımızda şu anki Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de seçimi geri döndürme hakkı olmayacak” dedi.

Trump, Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonucunu tanımamış ve halefi Biden'ın kazandığını kabul etmemişti. 6 Ocak 2021'de Trump yanlılarının Kongre'ye düzenlediği baskında 5 kişi hayatını kaybetmiş, bu olan ülkede iç savaş endişelerine yol açmıştı.

Cumhuriyetçi Parti de, Kongre baskınını soruşturan komitenin iki Cumhuriyetçi üyesi Liz Cheney ve Adam Kinzinger'i eleştirdi. Partiden yapılan açıklamada bu iki isim, “meşru bir siyasi harekete katılan sıradan vatandaşların yargılanmasına yardım etmekle” eleştirildi.

Parti içindeki Trump karşıtı isimlerse açıklamaya tepki gösterdi.

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