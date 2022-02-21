Euroferry Olympia yangınında 4. gün: Kayıp 10 kişi aranıyor

Yunanistan'ın İgumenitsa Limanı'ndan hareket ederek İtalya'nın Brindisi kentine giderken Korfu Adası açıklarında yanmaya başlayan yolcu gemisinde kaybolan 12 kişiden biri sağ diğeri ise ölü olarak bulundu. Arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Yaşar ANTER

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Dört gün önce meydana gelen olayda Yunanistan’ın İgumenitsa Limanı’ndan hareket ederek İtalya’nın Brindisi kentine giderken Korfu Adası açıklarında yanmaya başlayan Euroferry Olympia isimli yolcu gemisinde yangın söndürme ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

YUNAN TIR ŞOFÖRÜ ÖLÜ BULUNDU

Dün sabah saatlerinde 21 yaşındaki Litvanyalı Kiryl Kirylenko isimli şoförün sağ salim bulunmasının ardından gemiye giren 14 kişilik itfaiye arama kurtarma timi geminin 2. garajında bir TIR'ın içerisinde Yunanistan vatandaşı 58 yaşındaki Evangelos Malesiadas'ın yanmış olan cansız bedenine ulaştı.

Korfu Adası yakınlarına çekilerek batması önlenmeye çalışılan gemideki arama kurtarma çalışmalarını hızlandırmak amacıyla bugün ek olarak 42 itfaiye daha gemiye gönderildi.

Halen 3 gemi, 5 römorkör, bir itfaiye botu ve 1 donanma helikopterinin sürdürdüğü arama kurtarma çalışmalarını kayıp 10 kişinin Korfu Adası'na gelen yakınlarının da uzaktan izlediği belirtildi.

YANGINDAN 53 SAAT SONRA NASIL KURTULDUĞUNU ANLATTI

Litvanyalı TIR şoförü kiryl Kirylenko yangından nasıl kurtulduğunu anlattı. Kirylenko “Gemi limandan hareket ettikten sonra TIR'ın arka kabininde İtalya'ya kadar uyumayı düşünmüştüm. Yangın bulunduğum yere doğru geliyordu. En doğru şeyin güvenilir bir yerde beklemek olduğuna karar verdim. TIR'daki su ile yetindim. Ve etrafımdan insan seslerinin geldiğini duyuyordum. Soğukkanlılıkla bekledim, sonra alevler uzaklaşınca fırsatını bulup, geminin kıç tarafından dışarı çıktım, ben çıkarken birkaç insan sesi duyduğumu hatırlıyorum” dedi.