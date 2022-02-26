Euroferry Olympia yangınında ölü sayısı 8’e yükseldi

Yunanistan'ın İgumenitsa Limanı'ndan hareket ederek İtalya'nın Brindisi kentine giderken Korfu Adası açıklarında garaj bölümünden yanmaya başlayan Grimaldi Grubu'na ait İtalyan bayraklı Euroferry Olympia yolcu gemisinde ölü sayısı 8’e yükseldi. Kayıp 3 kişinin arama çalışmaları devam ediyor.

Yaşar ANTER

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Yunanistan’ın İgumenitsa Limanı’ndan hareket ederek İtalya’nın Brindisi kentine giderken 18 Şubat 2022 tarihinde sabaha karşı garajda çıkan yangında büyük hasar gören İtalyan Bayraklı Euroferry Olympia isimli gemi, yangının ardından Astakos Limanı'na çekilmişti. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında 278 kişi kurtarılmış 12 kişi kaybolmuştu.

BİR KİŞİ ALEVLERİN ARASINDAN CANLI ÇIKMIŞTI

Tamamen söndürülen gemideki yangının ardından küle dönen üç otomobil garajında yapılan aramalar sırasında sekiz kişinin yanmış cesetlerine ulaşıldı. Gemi yanarken Litvanyalı 21 yaşındaki Krkyi Krylive sağ olarak kurtulmuştu.

SEKİZ KİŞİNİN YANMIŞ CESETLERİNE ULAŞILDI

Tamamen küle dönen gemide halen arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Otopsi için Patras Adli Tıp Kurumu'na gönderilen sekiz kişinin ölüm nedenlerinin dumandan boğulma ve tamamen yanma olarak belirlendiği, kişilerin kimlik destlerinin DNA aracılığı tespit edildiği belirlendi.

Yanan TIR ve otomobillerin bu hafta sonunda gemiden çıkarılması için özel ekip sevk edildiği belirtildi.

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