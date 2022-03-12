Eve dönmek isteyen Rus askerleri: Öldürülmekten korkuyoruz

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Ukrayna'daki Rus birliklerinin savaştan kaçması halinde ölümle tehdit edildiği iddia edildi. Yakalanan bir Rus asker, 'Eğer Rusya'ya dönersek kendi askerlerimiz tarafından öldürüleceğiz." dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken, Ukrayna güçleri tarafından yakalanan Rus askerleri, evlerine dönmeleri halinde öldürülmekten korktuklarını söyledi.

İngiltere’nin en çok okunan gazetelerinden The Telegraph’ın haberine göre, Kiev’de, Ukrayna birlikleri tarafından ele geçirilen Rus askerleri bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Rusya’nın 2. Motorlu Tüfek Tümeni’nden bir asker Rusya’ya döndüğünde öldürülmekten korktuğunu söyledi.

Yakalanan askerlerden biri, “Rusya’da zaten ölü kabul ediliyoruz” dedi. Ailemi arama fırsatı verildi ve bana benim için bir cenazenin önceden ayarlandığını söylediler. İsmi açıklanmayan asker, ‘Eğer Rusya’ya dönersek kendi askerlerimiz tarafından öldürüleceğiz.” dedi.

ANNESİNİ BİLE ÖLDÜRDÜLER

İsmi açıklanmayan asker, 24 Şubatta Harkov’da Rus askerlerine sivillerin üzerine ateş açma emrinin verilmesinin ardından 20’li yaşlarında bir kadını kurtarmaya çalışırken kendi tarafından açılan ateşle ölen bir teğmen olduğunu hatırlattı. Bu olaydan sonra teğmenin annesinin de öldürüldüğü söyledi.

2 Mart’ta konuşan yakalanan Rus askerleri, bir İngiliz istihbarat şirketinin elde ettiği ses kayıtlarına göre, Ukrayna’nın işgalinin ‘tam bir kargaşa içinde’ devam ettiğini söyledi.

Ele geçirilen telsiz mesajları, birliklerin Ukrayna kasabalarını bombalamak için merkezi komuta emirlerine uymayı reddettiğini ve yiyecek ve yakıt kaynaklarının tükenmesinden şikayet ettiklerini belirtti.

Kayıtlar arasında, Ukrayna işgalinin geçen hafta başlamasından bu yana istihbarat firması ShadowBreak tarafından elde edilen yaklaşık 24 saatlik konuşmalar da yer alıyor.

‘ANNE, KENDİMİ ÖLDÜRMEK İSTİYORUM’

Diğer video kayıtlarında ise, Rus askerlerinin hüsrana uğradıktan sonra Rusya’ya geri döndükleri söyleniyor. Kayıtlarda yer alan bir mesajda, bir asker annesine, ‘Şu anda istediğim tek şey kendimi öldürmek’ ifadelerinde bulunuyor.

Üst düzey bir ABD savunma yetkilisi ABD merkezli New York Times’a verdiği demeçte, bazı birlikler savaştan kaçmasın diye araçlarının benzin depolarında kasıtlı olarak delikler açıldığını söyledi.

‘HAPİSLE TEHDİT EDİYORLAR’

Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından Facebook’ta yayınlanan ikinci bir videoda, bir Rus askeri teknisyeni sorgulandı ve kaçakların yedi yıl hapisle tehdit edildiği iddia edildi.

Videoların birçoğu Cumartesi günü Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan bir Telegram kanalında yayınlandı.

Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy’in hükümeti de Rus ebeveynlere oğullarının ölenler mi yoksa yakalananlar mı arasında olduğunu öğrenmeleri için bir telefon hattı açtı.

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