Fahrettin Altun’dan Reuters’in haberine tepki

İngiliz haber ajansı Reuters’ın hazırladığı "Özel dosya-İçerden bilgi aktaranlar Erdoğan’ın nasıl Türkiye’deki yazı işlerini etkilediğini ortaya çıkardı" başlıklı habere İletişim Başkanı Fahrettin Altun tepki gösterdi. Altun, yaptığı açıklamada "Daha önce de pek çok kez olduğu gibi temelsiz klişe ön yargılarla örülü hayali ve uydurma senaryoları sözde haber adı altında servis ediyorsunuz" ifadesini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’deki medyayı analiz ederek bazı yetkili ve uzmanların görüşlerine yer veren İngiltere’nin ünlü haber ajansı Reuters, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un ve kurmaylarının medya kuruluşlarına WhatsApp’tan hangi haberlerin öne çıkarılması hangilerinin görmezden gelinmesi gerektiği yönünde talimatlar verdiğini öne sürmüştü.

İletişim Başkanı Altun, Reuters’ın haberiyle ilgili “Reuters'ın İletişim Başkanlığı hakkındaki dezenformasyon haberine ilişkin” başlıklı bir açıklama yayınladı. Altun, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye İletişim Modeli ile ulusal ve uluslararası çapta başarılı çalışmalara imza atan İletişim Başkanlığımızın, İngiltere merkezli Reuters haber ajansı tarafından hedef alınması, bizler için sadece ne kadar doğru yolda olduğumuzun göstergesi ve gurur vesilesidir.

* Son dört yılda Türkiye'ye yönelik dezenformasyon kampanyalarına karşı koyduk, ülkemizi bu saldırılara karşı daha dayanıklı hale getirdik ve şeffaf bir iletişim ortamı oluşturduk. Aynı doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'ye uzun yıllar hizmet etmeye kararlıyız.

* Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye karşıtı algı operasyonlarının ve sistematik manipülasyonların bir aparatı olan Reuters, daha önce de pek çok kez çarpıtma ve yalan haberlere imza atmıştı.

“HABER AJANSI BAŞKANLIĞIMIZI HEDEF ALMAYA ÇALIŞIYOR”

* Reuters, DEAŞ terörünün zirve noktasına çıktığı dönemde, bu terör örgütüne karşı amansız bir mücadele veren Türkiye'ye karşı dezenformasyon yaparken, esasında bazı Batılı devletlerin yabancı teröristlerin Suriye'ye geçişini görmezden geldiğini veya istihbarat servisleri marifetiyle bunu fiilen mümkün kıldığını perdeliyordu.

* Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş için ilk adımları attığı dönemde de sahneye çıkan Reuters, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını çarpıtmış ve nihayet kendi haberlerini tekzip etmek durumunda kalmıştı. Reuters'in Türkiye'ye yönelik ekonomik ve finansal operasyonlarda kendine düşen rolü nasıl oynadığını da elbette unutmuyoruz.

* Böyle bir haber ajansı, bugün de Türkiye İletişim Modelini ve Başkanlığımızı hedef almaya çalışıyor. Reuters'in niyetini de neye hizmet ettiğini de bu doğrultuda yaptıklarını da gayet iyi biliyoruz.

“UYDURMA SENARYOLARI SÖZDE HABER ADI ALTINDA SERVİS EDİYORSUNUZ”

* Sadece Türkiye ile ilgili konularda değil, dünyanın farklı noktalarında operasyonel haberciliğiniz yüzünden işgal edilen, darbeler yaptırılan, iç savaş çıkartılan, terör örgütlerini besleyen sisteme karşı hakikati savunan bir Türkiye var!

* Görüyoruz ki ekonomik kriz bütün Avrupa'yı ve ülkeniz İngiltere'yi olduğu gibi kurum olarak sizi de etkiledi. Bu nedenle daha ucuz ve kolay olduğu için masa başı haberciliğe tevessül ediyorsunuz. Daha önce de pek çok kez olduğu gibi temelsiz klişe ön yargılarla örülü hayali ve uydurma senaryoları sözde haber adı altında servis ediyorsunuz.

* Şartlar ne olursa olsun gerçek gazeteciliğin böyle yapılmayacağını size bir kez daha hatırlatıyor ve sizi sadece ve sadece hakikat için habercilik yapmaya davet ediyoruz.

İlginizi Çekebilir Reuters Türk medyasını analiz etti: Saray'dan WhatsApp mesajları gidiyor iddiası

İlginizi Çekebilir Reuters, Türkiye'deki vize krizini yazdı