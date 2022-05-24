Filipinler lideri, ‘dostu’ Putin’i eleştirdi: Ben çocukları öldürmüyorum

Rusya lideri Putin’i Ukrayna’da masum sivilleri öldürmekle suçlayan Duterte, “Ben suçluları öldürüyorum, çocukları ve yaşlıları öldürmüyorum” dedi.

Sozcu.com.tr

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Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, bu güne dek “yakın müttefiki” olarak tanımladığı Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e Ukrayna işgali nedeniyle sert eleştiriler yöneltti.

Putin'i Ukrayna'da masum sivilleri öldürmekle suçlayan Duterte, “Ben suçluları öldürüyorum, çocukları ve yaşlıları öldürmüyorum” dedi. Kabine toplantısında konuşan Duterte, “Birçok kişi benim ve Putin'in katil olduğumuzu söylüyor. Ama ben suçluları öldürüyorum. İki farklı dünyadayız” diye konuştu.

Duterte, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Filipinler dahil birçok ülkede petrol fiyatlarında yaşanan artışı da eleştirdi.

Ülkesinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik sert uygulamalarla eleştirilerin hedefi olan ve yakın zamanda görevden ayrılmaya hazırlanan Duterte, daha önce Putin'den “idolüm ve dostum” diye bahsetmişti.

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