Filipinler’de deprem: Bir kişi yaşamını yitirdi

Filipinlerin Luzon adasında bu sabah 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sozcu.com.tr

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Abra vali yardımcısı Joy Bernos, depremde 25 yaşında bir erkeğin düşen molozların altında kalarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu’nun (USGS) yaptığı açıklamaya göre deprem bu sabah 04.00’e doğru meydana geldi.

Filipinli yetkililerin verdiği bilgiye göre depremin meydana geldiği bölgede bulunan kentte bir hastane de dahil olmak üzere binalar zarar gördü. Başkent Manila’da da güçlü sarsıntılar hissedildi.

Yapılan açıklamada, depremin Dolores kentinin yaklaşık 11 km güneydoğusunda ve 10 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda “Depremin neden olduğu hasar ile ilgili gelen üzücü haberlere rağmen, bu felaketten etkilenen ve yardıma ihtiyacı olanlara hızlıca yardım ulaştırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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