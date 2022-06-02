Fin vekilden skandal sözler: PKK’lıları ve FETÖ’cüleri iade etmeyeceğiz

Türkiye’nin teröre destek verdiği gerekçesiyle NATO üyeliğine karşı çıktığı Finlandiya Parlamentosunun Sosyal Demokrat Milletvekili Johan Kvarnström, PKK’nın dağların dışında başka dostları da olmasını kendilerine göstermek için onları Türkiye’ye iade etmeyeceklerini, aynı şekilde ülkelerine sığınmacı olan FETÖ’cüleri de iade etmeyeceklerini söyledi.

Özgür CEBE

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Irak Bölgesel Kürt yönetimine bağlı Erbil merkezli Kürtçe yayın yapan Rudaw TV'ye açıklamalarda bulunan Finlandiya Parlamentosunun Sosyal Demokrat Milletvekili ve parlamentoda oluşturulan sözde Kürt Dostluk Grubu Başkanı Johan Kvarnström, güvenlik ihtiyaçları nedeniyle daha büyük bir savunma bloğuna ihtiyaçlarını olduğunu bu nedenle de NATO'ya katılma kararı aldıklarını belirtti.

NATO üyeliği pahasına ilke ve değerlerden vazgeçmeyeceklerini dile getiren Kvarnström, “Türkiye'nin PKK ve Gülen Cemaatine üyelik gerekçesi ile iadelerini istediği kişileri, sınır dışı etmeyeceğiz. Kürtlerle çok iyi ilişkiler içerisindeyiz. Kürtler hakkında çok şey öğrendim, her şeyi bilmiyorum ama en iyisini yapmaya çalışıyorum ki Kürtlerin dağlardan başka dostları da olsun. Türkiye’nin yaptığı çok garip suçlamalardı. Bu bir yanlış anlaşılma mıydı, yoksa kendilerinin iç politikalarıyla mı ilgiliydi bilemiyorum. Çünkü terörü desteklemediğimizi herkesin bildiğini düşünüyorum. Buna ispat bile gerekmiyor” dedi.

Kvarnström, “NATO üyeliğine başvurduktan sonra bile değerlerimize ve ilkelerimize bağlı kalmak çok önemli. Değerlerimizi ve ilkelerimizi müzakere edemeyiz. Onlara bağlı kalmamız gerekiyor. NATO'nun kuruluş ilkelerinin de bu değerlerle uyuştuğunu düşünüyorum. Hayır, onları (PKK ve FETÖ) sınır dışı etmeyeceğiz. Hukuk sistemimiz buna izin vermiyor, bunu yapamayız. Kürtlerle iyi ve yakın ilişkilere sahibiz. Kürtler hakkında çok şey öğrendim. Parlamentoda Kürt halkıyla bir dostluk grubu oluşturduk. Bence bu çok önemli. Eskiden böyle bir şey yoktu ama şimdi var. İyi bir başlangıç yaptık, maalesef corona virüsünün yayılması nedeniyle çok fazla toplantı düzenleyemedik ama şimdi durum çok daha iyi ve faaliyetlere yeniden başlayacağız. Geleneksel savaş veya yeni dijital savaş biçimleri ve siber saldırılar gibi, savunmaya gerçekten çok önem veriyoruz” ifadesini kullandı.

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