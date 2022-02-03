Financial Times: Ruslar öfkelendi, Erdoğan ince bir çizgide yürüyor

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times, son dönemde tırmanan Rusya-Ukrayna geriliminin Türkiye'ye olası etkilerini ve senaryoları mercek altına aldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere’nin çok okunan ve köklü gazetelerinden Financial Times, Türkiye muhabiri Laura Pitel imzalı bir haberle son dönemde uluslararası camianın endişeyle izlediği Rusya-Ukrayna hattında yaşananları Ankara’nın merceğinden okurlarına duyurdu.

Gazete, “Ukrayna’ya destek vererek, Erdoğan Putin’le ince bir çizgide yürüyor” başlığını kullanırken, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kiev’i desteklemesi ve drone (insansız hava aracı-İHA) sağlaması Moskova’yı kızdırdı” yorumunu yaptı.

Ukrayna’nın Türk yapımı İHA’larla geçen yılın Ekim ayında Rusya destekli ayrılıkçıları vurduğunu açıklamasının ardından Türkiye’nin Ukrayna ve Rusya arasında kaldığını hatırlatan gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Kiev’e gidecek olmasının hassas bir denge yarattığını yazdı. Gazete, Erdoğan ile Putin arasındaki dengenin hassas olduğuna yer verirken, “Yıllarca batıya sırt çevirmekle ve NATO’yu terk ederek Moskova’ya yüzünü dönmekle suçlanan Erdoğan Rusya’nın Ukrayna’ya müdahale etmesinin tehlikeleri konusunda tekrar tekrar uyarı yapmak bir yana ülkeye SİHA (silahlı insansız hava aracı) tedarik etti. Bu destek Ankara’nın NATO müttefiklerini memnun etti” yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte de iki ülke arasında arabulucu olmak istediğini söylediğine dikkat çeken Financial Times, Erdoğan’ın bugün Kiev’e gitmesinin sembolik olduğunu ve Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasili Bodnar’ın da bu konuda “Türkiye, Ukrayna’ya destek olarak görülecek bu ziyareti gerçekleştirme kararı aldı. Buna çok değer veriyoruz” sözlerine yer verdi.

“ERDOĞAN VE PUTİN ARASINDAKİ İLİŞKİYE RAĞMEN…”

Ankara’nın, Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesine karşı çıktığını yazan gazetenin muhabiri, “Erdoğan’ın Putin’le ilişkisi batının yalnızlaştırmasıyla birlikte yakınlaştı. Türkiye Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi aldı ve bunun karşılığında da ABD, Türkiye’yi F-35 programında çıkardı” yorumunu yaptı.

Pitel, “Erdoğan ve Putin arasındaki sıcak kişisel ilişkiye rağmen iki lider kendilerini iş birliği yerine karşı karşıya buluyor, özellikle de dış siyaset bağlamında. Türk yetkililer ile Rus yetkililer Suriye, Libya ve Kafkaslar gibi bölgelerde yaşanan gerilimlerde karşı tarafta yer alıyor” ifadesini kullandı.

Gazeteye konuşan ABD’li bir yetkili, “Bu bölgelerde Rusya ile karşı karşıya gelecek olanların onlar olduğunu bilmek onlara gurur veriyor. Bu S-400 satışıyla çelişiyor ama bu doğru” dedi. Yetkili, “Türkiye’nin maddi desteği önemli. Ankara sadece aynısını tekrar yapsa Washington memnun olur” dedi.

KIRMIZI ÇİZGİ DETAYI

Moskova’nın bir süredir Türkiye ile Ukrayna arasındaki yakınlaşmadan da rahatsız olduğu kaydedildi.

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, Ukrayna’nın bu hafta Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalayacağını ve Ukrayna’da bir İHA üretim tesisinin de birkaç ay içinde kurulacağını dile getirdi.

Ankara’nın, kırmızı çizginin geçildiğini hissetmesi durumunda Putin’in bu durumu kullanabileceğini bildiğinin altının çizildiği makalede, Rusya’nın doğalgaz konusunda Rusya’ya yoğun bir şekilde bel bağladığı da belirtildi.

“NATO İSTERSE, TÜRKİYE NE YAPACAK?”

Gazete, Türkiye’nin ekonomik olarak Rusya ile derin bir bağı olmasının Batı ülkelerini endişelendirdiğine dikkat çekerken, “Batılı ülkeler Türkiye’nin Rusya’ya karşı yeni bir yaptırıma dahil olmayacağını düşünüyor. Fakat Ankara için esas zor durum, 1936’da imzalanan Montrö Anlaşması olacak. Eğer NATO, Türkiye’nin daha fazla askeri destek sağlamasını isterse nasıl hareket edeceği olacak” yorumunu yaptı.

Gazeteye konuşan bir başka Batı ülkesinden savunma yetkilisi, “Eğer NATO, Türkiye’nin askeri tesislerini deniz ya da hava operasyonlarına destek için kullanmak isterse ne olur? İşte o zaman bu onları gerçekten çok zor bir pozisyona sokar” ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir Bloomberg'den Erdoğan yorumu: Konuşmalarını analiz ettiler

İlginizi Çekebilir New York Times, ekonomik krizin 3 çocuklu bir aile üzerindeki etkisini yazdı

İlginizi Çekebilir WSJ'den 'Türkiye ekonomisi' analizi: Bu kriz geçmiştekilerden farklı