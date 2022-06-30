Financial Times: Ukrayna savaşı, ABD’yi Türkiye’yle ilişkileri düzeltmeye yöneltti

Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yönelik itirazlarını geri çekmesinin ardından ABD yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yakması dikkat çekti. İngiliz Financial Times gazetesi, son süreçle ilgili çarpıcı bir analiz yayınladı. Gazete, analistlere ve diplomatlara göre Rusya’nın Ukrayna işgalinin Batı’yı Karadeniz’de stratejik bir konuma sahip Türkiye’yle kötü ilişkileri düzeltmeye yönelttiğini yazdı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine yönelik itirazlarını geri çekmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Türkiye’ye muhtemel F-16 savaş uçağı satışına destek verdiği yönündeki açıklama uluslararası basında da ses getirdi.

ABD Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander, Türkiye’nin güçlü savunma yeteneklerine sahip olmasının NATO’nun savunmasını güçlendireceğini ifade ederek, “ABD, Türkiye'nin savaş filosunun modernizasyonunu destekliyor, çünkü bu NATO güvenliğine ve dolayısıyla ABD’nin güvenliğine bir katkıdır” demişti.

Türkiye, ABD'den 40 adet Lockheed Martin yapımı F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçakları için 80'e yakın modernizasyon kiti satın almak için ekim ayında talepte bulunmuştu. Türkiye'nin alım talebinin ABD Kongresi tarafından onaylanması gerekiyor.

‘TÜRKİYE’NİN KARARI OLUMLU HAVA YARATTI’

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazlarının da ABD'den F-16 alımıyla ilişkili olduğu iddiaları daha önce gündeme gelmişti. ABD'li yetkililer Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasıyla sonuçlanan görüşmelerde F-16 konusunun gündeme gelmediğini ancak Türkiye'nin itirazlarını geri çekmesinin olumlu bir hava oluşturduğunu aktarmıştı.

İngiliz Financial Times gazetesi, son süreçle ilgili dikkat çeken bir analiz yayınladı. Türkiye-ABD ilişkilerinin son yıllarda kötü durumda olduğuna dikkat çeken gazete, analistlere ve diplomatlara göre Rusya'nın Ukrayna işgalinin Batı'yı Karadeniz'de stratejik bir konuma sahip Türkiye'yle kötü ilişkileri düzeltmeye yönelttiğini yazdı.

‘ABD’NİN KARADENİZ STRATEJİSİ TÜRKİYE’Yİ İÇERİYOR’

ABD ordusunun eski Avrupa Komutanı olan Emekli Korgeneral Ben Hodges, Financial Times'a açıklamasında “Sadece bu zirvenin değil tüm bu krizin sonuçlarından biri, ABD’nin Karadeniz’e artık stratejik bir gözle bakmak zorunda kalması oldu. Bu da Türkiye ile ilişkileri düzeltmeyi içeriyor” dedi.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da dün paylaştığı Twitter mesajında Türkiye'ye F-16 satışı konusunda Biden yönetimine destek verdi. Graham, tweet’inde “NATO müttefikimiz Türkiye’ye F-16 satışı konusunda Biden yönetiminin kararını destekliyorum. Türkiye ile görüş ayrılıklarımız olsa da, ülke bir NATO müttefiki ve sıkıntılı bir coğrafyada askeri kapasitelerinin artırılması Amerika’nın ulusal güvenlik çıkarlarına uygundur” ifadelerini kullandı.

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