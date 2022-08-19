Finlandiya Başbakanı Marin’in bir dans videosu daha sızdı

Finlandiya’da gece hayatına düşkünlüğüyle eleştirilerin hedefi olan ve son olarak ev partisindeki çılgın danslarıyla çok konuşulan 36 yaşındaki evli Başbakan Sanna Marin’in bir gece kulübünde erkeklerle samimi şekilde dans ettiği videosu sosyal medyaya sızdı.

Sozcu.com.tr

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Finlandiya'da son ‘çılgın parti' videosuyla ülke gündemini sarsan 36 yaşındaki Başbakan Sanna Marin'in tartışma yaratacak yeni bir videosu daha ortaya çıktı.

2018'de çocuk sahibi olduğu Markus Räikkönen'le 2020'de evlenen Başbakan Marin'in gece hayatına düşkünlüğü, son dönemde Finlandiya'da büyük tartışmalara yol açtı. Daha önce de festivallere ve barlara giderek devlet işlerini ihmal etmekle eleştirilen Marin’in son olarak arkadaşlarıyla eğlendiği, içki içip dans ettiği partinin videosu olay olmuştu.

Muhalefetten milletvekilleri, başbakanın hemen bir uyuşturucu testine girmesini ve sonuçları kamuoyuna açıklamasını isterken, Marin dün düzenlediği basın toplantısında uyuşturucu kullandığı iddiasını reddederek “Saklayacak bir şeyim yok, şarkı söyleyip dans ettim. Bunların hepsi yasal” demişti.

Tartışmalar sürerken Marin'in yeni bir videosu daha ortaya çıktı. Videoda evli başbakan, bir gece kulübünde bir rock şarkıcısıyla samimi şekilde dans ederken görülüyor. İngiliz Daily Mail gazetesi, görgü tanıklarına göre Marin'in 7 Ağustos'ta kulübe gece 3'e doğru geldiğini, üç ayrı erkekle samimi şekilde dans ettiğini ve erkek arkadaşlarının kucağında oturduğunu aktardı.

Videoda müzisyen Olavi Uusivirta'nın Marin'e sarıldığı, bir ara da boynuna eğildiği görülüyor. 4 yaşında bir kızı olan Marin'i o gece kulüpte gören bir görgü tanığı, “Hâlâ evli olup olmadığını merak ettik. Yüzüğü hâlâ parmağındaydı” dedi. Marin'in kulüpte iki saatten fazla zaman geçirdiği ve sürekli dans ettiği belirtildi.

Fin basınına göre Marin ertesi günkü basın toplantılarında yorgun görünüyordu ve sesi de kısıktı.

Son dönemde parti ve eğlence haberleriyle gündemden düşmeyen Marin'e eleştiriler de giderek artıyor. Rusya'nın Ukrayna işgali sürerken ve Finlandiya NATO'ya girmeye hazırlanırken genç başbakanın eğlenceden eğlenceye koştuğu yönünde sesler yükseliyor.

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