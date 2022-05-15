Finlandiya Cumhurbaşkanı açıkladı: Putin’le NATO üyeliğini konuştuğumuzda…

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto'nun Finlandiya'nın NATO üyeliği arifesinde yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önceki gün Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile görüşmüş ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmasının “büyük hata” olacağını söylemişti.

Rus RIA haber ajansına göre, Rusya’nın Finlandiya’ya hiçbir tehdit oluşturmadığını kaydeden Putin, Finlandiya’nın dış politikada değişime gitmesinin ikili ilişkileri olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Bugün ise Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto’dan bu sözlere açıklama geldi. Niinisto, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ülkesinin NATO’ya katılım hedefi hakkında yaptığı son görüşmee Rus liderin tavrını ‘ölçülü’ olarak nitelerken, herhangi bir tehditte bulunmadığını söyledi.

ABD merkezli CNN International’a röportaj veren Niinisto, “Bunun bir hata olduğunu düşündüğünü tekrarladı. Ancak sizi tehdit etmiyoruz dedi. Genel olarak konuşmamız oldukça sakin ama bir o kadar da soğuk geçti.” dedi.

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