Finlandiya halkı: Rusya askeri tehdit unsuru

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken NATO'ya katılmayı gündemine alan Finlandiya'da yapılan bir anket çalışması dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi sonrasında NATO’ya katılmayı gündemine alan Finlandiya’da dikkat çekici bir anket sonucu ortaya çıktı.

Gelecek haftalarda NATO’ya başvurması beklenen Finlandiya’da halkın yüzde 84’ü Rusya’yı önemli bir askeri tehdit olarak gördüğünü söyledi. Geçen yıl yapılan anket çalışmasına göre bu oran yüzde 25 daha fazla çıktı.

Finlandiya İş ve Politika Forumu EVA’nın yaptığı anket sonuçlarını Rusya-Ukrayna savaşının etkilediği kaydedildi. 2005’te yaklaşık her üç insandan biri Rusya’nın askeri tehdit oluşturduğunu duyurmuştu.

Fin halkının yüzde 90’ından fazlası ise Rusya’nın “dengesiz bir diktatörlük” ile yönetildiğini de belirtti.

Fakat siyasetteki bu negatif yaklaşıma rağmen Finlerin yaklaşık yüzde 60’ı Rusları “iyi insanlar” olarak tanımlarken ankete katılanların yüzde 70’i de Rusya’nın zengin bir kültürü olduğunu söyledi. 4 Mart ile 15 Mart arasında yapılan anket çalışmasına 2074 insan katıldı.