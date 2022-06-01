Finlandiya, Türkiye’ye silah ambargosunu kaldıracak mı? Savunma bakanı konuştu

Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine itirazlarıyla ilgili tartışmalar sürerken, Finlandiya’dan konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna işgali sonrasında Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik başvurusuna yönelik Türkiye’den gelen itirazlar tartışma yaratırken Finlandiya'dan Türkiye’ye yönelik silah ambargosuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkeyi terör örgütleri PKK ve FETÖ’ye destek vermekle suçlayarak Türkiye’ye yönelik yaptırımları eleştirmişti. İsveç ve Finlandiya, 2019'da Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Türkiye’ye silah satışı yasağı getirmişti.

“SAVAŞ BÖLGELERİNE SİLAH GÖNDERMİYORUZ”

Euractiv.com sitesinin aktardığı habere göre, Finlandiya televizyonunda dün sabah yayınlanan bir programa katılan Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, ülkesinin Türkiye'ye silah satışı ambargosunu kaldırıp kaldırmayacağı konusunda net bir açıklama yapmayı reddetti. Öte yandan Finlandiyalı bakan, ülkesinin savaş bölgesine silah ihracatı yapmama ilkesine bağlı kalacağını söyleyerek Türkiye'ye ambargonun kaldırılmayacağının sinyalini verdi.

Kaikkonen, İsveç'in Türkiye'ye ambargoyu kaldıracağı yönündeki haberlere de şüpheyle yaklaştığını söyledi. İsveç gazetesi Expressen'e konuşan İsveç Silah İhracatı Kontrol Ajansı Başkanı Karl Evertsson, “Bugünkü koşullarda Türkiye’ye silah satabiliriz” demişti.

Finlandiya basınına göre Türkiye'nin diğer talepleri de ülkede büyük tartışma yaratıyor. Özellikle terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin Türkiye'ye iadesi talebi, Finlandiya'daki bazı kesimlerin itirazlarıyla karşılaşıyor.

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