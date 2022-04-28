“Finlandiya ve İsveç’i NATO’da kollarımızı açarak karşılarız”

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç üyelik için başvuru yaparsa sürecin hızlıca gerçekleşmesini bekliyorum” dedi.

Sozcu.com.tr

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in hızlıca askeri ittifaka üye olabileceğini söyledi.

Brüksel'de gazetecilere konuşan Stoltenberg, “Başvurmaya karar verirlerse Finlandiya ve İsveç'i kollarımızı açarak karşılarız ve sürecin hızlıca gerçekleşmesini bekliyorum” dedi. Stoltenberg, gün içinde Finlandiya lideriyle telefonda görüşeceğini ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'daki işgali sonrasında Finlandiya ve İsveç'ten NATO'ya katılabilecekleri yönünde açıklamalar gelmişti. Finlandiya'yla 1300 kilometre sınırı bulunan Rusya ise, iki ülkenin NATO'ya üye olma kararı alması halinde Baltık bölgesindeki toprağı Kaliningrad'a nükleer füze yerleştireceği uyarısında bulunmuştu.

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