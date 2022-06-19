Finlandiya’dan Türkiye açıklaması

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki resmi düzeydeki görüşmeler yarın devam edecek” ifadeleri kullanıldı.

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Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine itirazları sürerken, üç ülke arasında diplomasi trafiği sürüyor.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki resmi düzeydeki görüşmeler yarın devam edecek” ifadeleri kullanıldı.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO görüşmeleri ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Ülkeler arasındaki görüşmelerin yarın devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanlığı Ofisi, “Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki resmi düzeydeki görüşmeler yarın Brüksel’de NATO Sekreterliği’nin ev sahipliğinde devam edecek” dedi.

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