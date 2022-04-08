Finlandiya’nın NATO üyeliğine başvurmaya hazırlandığı iddiası: Rus yetkililer tehdit etti

Bir süredir Rusya'nın NATO'ya katılımı konusunda uyarılarda bulunduğu İskandinav ülkelerinden Finlandiya'nın, ittifaka katılım için hazırlık yaptığı iddia edildi. Finlandiya Eski Başbakanı konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Finlandiya’nın eski Başbakanı Alexander Stubb, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 44’üncü gününde yaptığı açıklamada, Finlandiya’nın NATO’ya katılım başvurusu sunmasına sadece birkaç hafta kaldığını öne sürdü.

Rusya ile uzun bir sınırı olan ve 1939’da Kızıl Ordu tarafından işgal edilen İskandinav ülkesi, hiçbir zaman NATO ittifakına üye olmamış, bunun yerine kendi korumasını organize etmeyi tercih etmişti.

Ancak Rusya’nın Şubat ayında Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana, Fin medya kuruluşları tarafından yaptırılan kamuoyu yoklamaları, kamuoyunda hızlı bir U dönüşü gösterdi ve çoğunluk şimdi NATO’ya katılımı destekliyor.

‘MAYIS AYINDA ÜYELİĞE BAŞVURU YAPILABİLİR’

Finlandiya, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana tarafsız kalmayı seçti, Avrupa Soğuk Savaş sırasında bölündüğünde Doğu ve Batı arasında bir tampon görevindeydi ve Rusya’nın Batı’nın genişlemesine ilişkin korkularını yatıştırmak için çabaladı.

2014 ve 2015 yıllarında Finlandiya hükümetine başkanlık eden Alexander Stubb, ülkesinin Mayıs ayında askeri ittifaka katılmaya karar verebileceğini söyledi.

Stubb, “Savaşın başında Putin’in saldırganlığının Finlandiya ve İsveç’i NATO üyeliğine başvurmaya iteceğini söylemiştim. Günler veya haftalar değil, aylar meselesi olduğunu söyledim. Şimdi tekrar söylüyorum. Finlandiya, en geç Mayıs ayında, haftalar içinde başvuruda bulunacaktır. İsveç de Finlandiya’yı takip edecektir.’ dedi.

KREMLİN’DEN ÜSTÜ KAPALI UYARI GELMİŞTİ

Rus milletvekili Vladimir Dzhbarov bu hafta, “Finlandiyalılar kendilerinin ülkelerinin yok edilmesi için bir kart imzalamalarının” pek olası olmadığını söyleyerek, NATO’ya katılma arzusuyla ateşlenen Ukrayna işgalinin tekrarlanması tehdidinde bulundu.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov dün Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılması halinde Rusya’nın ‘durumu yeniden dengelemek’ zorunda kalacağını belirterek, üstü örtülü başka bir uyarıda bulunmuştu.

Öte yandan, ülkenin en büyük gazetesi Iltalehti’nin haberinde ülkenin, NATO üyeliğine başvuru hazırlıklarının 14 Nisan’da başlayacağı ve mayısın ilk haftasında da başvuru yapılacağı öne sürüldü.

Finlandiya devlet televizyonu YLE’nin yayımladığı ankete göre, Finlandiya Parlamentosundaki milletvekillerinin 112’si NATO üyeliğini destekliyor, 71’i üyeliğe olumsuz bakıyor. Milletvekillerinin 17’si de kararsız olduğunu belirtiyor.

İlginizi Çekebilir NATO'dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Yıllarca sürebilir, çok daha fazlasına hazırlanmalıyız

İlginizi Çekebilir Kramatorsk'taki tren istasyonuna saldırıda Rusya'dan dikkat çeken iddia

İlginizi Çekebilir Ukrayna: Rusya tren istasyonunu vurdu, 30'dan fazla kişi öldü