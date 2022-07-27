Floyd’un ölümü nedeniyle yargılanan 2 eski polise hapis cezası

ABD'de, siyahi George Floyd'un ölümü ile ilgili davada yargılanan eski polis memuru J. Alexander Kueng 3 yıl, eski polis memuru Tou Thao ise 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kueng ve Thao hakkındaki cezaların açıklanması ile Floyd cinayetine karışan 4 polis memuru da hapis cezasına çarptırılmış oldu.

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ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de siyahi George Floyd'u gözaltına aldığı sırada ölümüne neden olan 2 eski polis memurunun cezaları belli oldu. Geçtiğimiz şubat ayında Floyd’un medeni haklarını ihlal etmekten ve meslektaşları Derek Chauvin’i durdurmak için müdahale etmemekten suçlu bulunan eski polis memuru J. Alexander Kueng ile Tou Thao hakkında karar verildi.

Kueng 3 yıl, Thao ise 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Thao ve Kueng ayrıca, ikinci derece kasıtsız cinayete yardım ve yataklık ile ikinci derece cinayete yardım ve yataklık etmek suçlamalarıyla ekim ayında eyalet mahkemesinde yargılanacak.

ESKİ POLİS LANE 2,5 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Olay yerindeki dördüncü polis olan Lane, sadece bir federal suçlamadan suçlu bulunmuş, yargıç Lane’in olaydaki “asgari rolünü” göz önüne alarak geçtiğimiz hafta 2,5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Floyd'un tutuklanması sırasında Derek Chauvin, Floyd’un boynuna dizi ile dakikalarca baskı uygulamış, Thomas Lane Floyd’un bacaklarını, Kueng gövdesini tutmuş, Thao ise yakınlarda durarak kalabalığı geride kalmasını sağlamıştı. Son cezaların açıklanması ile 4 eski polis memuru da hapis cezasına çarptırılmış oldu.

CHAUVIN, EYALET VE FEDERAL HAPİS CEZALARINI AYNI ANDA YATACAK

Floyd'un boynuna diziyle dakikalarca baskı uygulayan ve ölümüne neden olan Derek Chauvin ise, eyalet mahkemesi tarafından çarptırıldığı 22,5 yıl, federal mahkeme tarafından ise Floyd’un medeni haklarını ihlal etmekten ve cinayetten 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Chauvin, iki hapis cezasını da aynı anda yatacak.

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