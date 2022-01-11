Foreign Policy: Erdoğan, kendisine itiraz eden ekonomi yetkililerinin işini bitiriyor

Türkiye’deki hayat pahalılığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi politikalarına ilişkin tartışmalar sürerken, ABD merkezli Foreign Policy dergisi Cumhurbaşkanı’nın Merkez Bankası’na yönelik müdahaleleriyle ilgili çarpıcı bir analiz yayınladı. Yazıda, “Türkiye’de merkez bankasının bağımsızlığı artık yok olma tehlikesi altında bir tür” ifadesi yer aldı.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın önde gelen dergilerinden ABD merkezli Foreign Policy, otokrat liderlerin Covid-19'dan istifade ederek merkez bankalarının bağımsızlığını zayıf düşürdüğünü belirttiği haberde örnek olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterdi.

Pandemi sürecinde dünyada merkez bankalarının bağımsızlığına yönelik bazı itirazların gündeme geldiğini yazan Foreign Policy, Covid-19 koşullarının da bazı ülkelerin bu konuda adımlar atmasına izin verdiğine dikkat çekti.

Özellikle dünyadaki otokrat liderlerin son dönemde merkez bankalarının politikalarını yeniden yorumladığı belirtilen yazıda, “Türkiye'de merkez bankasının bağımsızlığı artık yok olma tehlikesi altında bir tür” ifadesi yer aldı.

‘PANDEMİDE ERDOĞAN’IN MÜDAHALELERİ DAHA DA ARTTI’

Türkiye’de 2021'de enflasyonun rekor kırdığına ve Türk Lirası'ndaki hızlı değer kaybına dikkat çekilen yazıda, Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın tavsiyelerine rağmen düşük faiz politikasında ısrar ettiği hatırlatıldı.

Dergi, 20 yıllık iktidarı boyunca Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili kendisine itiraz eden neredeyse her ekonomi yetkilisinin “işini bitirdiği” değerlendirmesinde bulundu.

Pandemi sürecinde Erdoğan'ın Merkez Bankası'na yönelik müdahalelerinin daha da arttığını yazan Foreign Policy, Cumhurbaşkanı'nın faiz politikalarına katılmayan bazı Merkez Bankası yetkililerinin görevden alındığını da hatırlattı.

‘AYAKLANMA OLASILIĞI TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ’

Yazıda, Erdoğan'ın bu konuda yalnız olmadığı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de bir süre önce ülkesinin merkez bankasına zorunlu karşılık oranlarını azaltma talimatı verdiği kaydedildi.

ABD’de anketlerde gerileyen Joe Biden yönetiminin de aynı yolu izleyebileceği belirtilen analizde, şöyle dendi:

“Peki Biden’ı Erdoğan ve Şi’den ayıran ne? Sonuçta demokrasiler kuralları temel alır. Biden kurumsal gücü faydalı bir araç olarak görüyor. Enflasyon, rejimden memnun olmayan vatandaşların açısından odak noktası olabilir. Fiyat artışları Kazakistan’daki gibi sokak gösterilerini tetikleyebilir. Kitlesel bir ayaklanma olasılığı, Erdoğan’ın gerileyen popülaritesi düşünüldüğünde Türkiye için özellikle önem taşıyor.”

Foreign Policy, gelecek aylarda artan enflasyonun Türkiye'yi merkez bankasının bağımsızlığını yeniden tesis etmeye zorlayabileceği yorumunda da bulundu.

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