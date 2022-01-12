Frankfurt’ta işletmecilerden coronaya balonlu önlem

Almanya'nın Frankfurt kentindeki lüks restoranlar, müşterileri için corona balonları kurdu.

Ali GÜLEN

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Almanya’da okulların açılmasıyla birlikte günlük test sayıları arttı, bu da corona virüsü vakalarını yükseltti. Omicron varyantı her ne kadar hafif geçse de önlemler artırıldı. Aşısızlara neredeyse birçok yer yasaklanırken aşı olmayanlar test yaptırsa bile bazı yerlere giremiyorlar.

Restoran, cafe, bar, sinema, tiyatro, alışveriş merkezi, mağaza gibi yerlerde artık 2 aşı ve bir negatif test ya da üç aşı şartı var. Üçüncü doz aşısını (tamamlayıcı) olmayanlar, birçok haktan da yararlanamıyor. Yeni kurallar nedeniyle restoranlar, cafeler ve barlar müşteri kaybetmeye başladı.



TEMASI KESİYOR, İLGİ BÜYÜK

Frankfurt’ta, zenginlerin müdavimi olduğu lüks restoranlar için çareyi “corona balonları” kurdular.

Tarihi opera binasının karşısındaki restoranların önüne konulan “corona balonları” hem müşterileri birbirinden ayırıyor, hem de teması kesiyor. Küçük gruplar ya da aile olarak bu balonların içinde oturup yemeğinizi yiyor veya kahvenizi içiyorsunuz.

Uzay filmlerindeki manzaraları, oksijen çadırlarını andıran balonlar büyük ilgi görüyor.

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