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Fransa Başbakanı’nın istifası Macron’dan döndü

Fransa’da hükümetin mecliste salt çoğunluğu elde edememesi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron iktidarında büyük sarsıntı yaratırken Başbakan Élisabeth Borne'un bugün istifasını sunduğu öğrenildi.

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Fransa Başbakanı’nın istifası Macron’dan döndü

Fransa’da dün düzenlenen seçimde meclis çoğunluğunu kaybeden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un hükümeti ciddi bir yenilgi alırken, ülke siyasi krizin eşiğine geldi…

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, Başbakan Élisabeth Borne’un istifasını sunduğu ancak istifanın Macron tarafından reddedildiği bildirildi.

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