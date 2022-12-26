Fransa Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak, “Paris saldırısı bahane edilerek, PKK/PYD/YPG çevrelerinin Türkiye aleyhine başlattıkları kara propaganda ve Fransa hükümet yetkilileri ile bazı siyasetçilerinin bu propagandaya alet olmalarından duyulan rahatsızlık” dile getirilerek tepki gösterildiği öğrenildi.

Diplomatik kaynaklara göre; Büyükelçi Magro’ya, “terör örgütünün Paris sokaklarında gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinin Fransa hükümeti ve kamuoyu tarafından doğru tahlil edilmesinde fayda görüldüğü ve Fransa’nın mezkur olay karşısında aklıselimle hareket ederek, terör örgütünün sinsi gündemini ilerletmesine müsaade etmemesinin beklenildiği” mesajı verildi.

Öte yandan, konuya ilişkin tepki ayrıca, Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği aracılığıyla Fransız makamları nezdinde ifade edildiği öğrenildi.