Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Bu savaş sürecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rusya’nın Ukrayna saldırılarına yönelik yaptığı açıklamada, “Bu kriz sürecek, bu savaş sürecek ve beraberinde gelen tüm krizlerin kalıcı sonuçları olacak" dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili yaptığı açıklamada, “Size bu sabah söyleyebileceğim bir şey varsa, o da bu savaşın süreceğidir. Bu kriz sürecek, bu savaş sürecek ve beraberinde gelen tüm krizlerin kalıcı sonuçları olacak” diyerek, “Hazırlıklı olmalıyız” çağrısında bulundu.

Macron, savaşın yönünün Avrupa'ya döndüğünü de belirterek, “Bunu Başkan Putin tek taraflı olarak seçti. Trajik bir insani durum yaşanıyor. Direnen Ukrayna halkının yanında direnen bir Avrupa var” dedi.

ABD’DEN UYARI: SIĞINAKLARI BULUN

ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarını “koşulların bir anda kötüleşebileceği” konusunda uyardı ve ülkedeki ABD vatandaşlarına en yakın sığınakları bulmaları yönünde çağrıda bulundu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, “Ukrayna genelinde güvenlik durumu son derece değişken olmaya devam ediyor ve koşullar bir anda kötüleşebilir. ABD vatandaşları uyanık kalmalı ve en yakın sığınağın veya korunaklı alanının yerini bilmelidir” dendi.

ÇERNOBİL UYARISI

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa ise, Rusya'nın Ukrayna operasyonunu kınayan taslağının ele alındığı BM Genel Kurulu toplantısında, Rusya'nın ülkesine saldırılarıyla ilgili tepkili açıklamalar yaparak, Çernobil Nükleer Santrali için tedirgin eden açıklamalarda bulundu.

Kislitsa, “Şunu söyleyebilirim ki, hiçbir şey bombaları ve füzeleri haklı çıkaramaz. Örneğin, anaokullarında ve hastanelerde. Bu saldırılar savaş suçudur. Roma Anlaşması’nın ihlalidir. Biz tüm kanıtları Lahey’e göndereceğiz. Rusya’nın yaptıkları uluslararası hukukun ihlali” ifadelerini kullandı.

Rus ordusu tarafından ele geçirilen Çernobil Nükleer Santrali'nde büyük bir risk yaşandığına dikkat çeken Kislitsa, “Çernobil’de gama radyasyonunda, Rus tankları ve birlikleri nedeniyle radyoaktif toz bulutu oluşabilir” dedi.

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