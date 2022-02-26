Fransa Manş Denizi’nde bir Rus gemisine el koydu
Ukrayna-Rusya krizinin ölçeği, Batılı ülkelerin yaptırımıyla giderek büyüyor. Fransız yetkililer, Rusya’ya uygulanan ticari yaptırımları ihlal eden bir Rus gemisine el konduğunu açıkladı.
Fransız yetkililer, bugünün ilk saatlerinde Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya'ya uygulanan ticari yaptırımları ihlal eden bir Rus gemisine el konduğunu açıkladı.
Reuters'ın haberine göre, Manş Denizi’nde durdurulan gemi Fransa’daki Boulogne-sur-Mer limanına çekildi. Fransız gümrük yetkililerinin gemide kontroller yaptığı belirtildi.
Yetkililer, Fransız hükümetinin geminin yaptırım listesindeki bir Rus şirketine ait olduğu şüphesiyle gemiye el koyma talimatı verdiğini aktardı.
Fransa'daki Rus Büyükelçiliği olayla ilgili Fransa'dan açıklama beklediklerini duyurdu. Ria haber ajansına konuşan Rus diplomatlar, Fransız yetkililerden açıklama beklendiğini söyledi.