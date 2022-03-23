Fransa: Rus oligarklara ait 800 milyon euroyu dondurduk

Fransa hükümet sözcüsü Gabriel Attal, 800 milyon euroyu dondurduklarını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Fransa hükümet sözcüsü Gabriel Attal, Rus oligarklara yönelik hamle ve yaptırımların boyutunu gözler önüne serdi.

Attal, Rus oligarklara ait 800 milyon eurodan fazla para ve varlığı dondurduklarını duyurdu.

Pazar günü Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, LCI isimli TV kanalında 150 milyon eurodan fazla para olan banka hesaplarını dondurduğunu ve Fransa’daki 539 milyon euroluk gayrimenkule de el konulduğunu duyurdu.

Öte yandan hafta sonu yapılan açıklamada, 150 milyon dolar değerindeki yatlara da el konulduğu da belirtilmişti.

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