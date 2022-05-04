Fransa solu, Macron’a karşı birleşti

Fransa’da solcu lider Jean-Luc Melenchon'un partisi Boyun Eğmeyen Fransa, Sosyalist Parti, Yeşiller ve Fransa Komünist Partisi, hazirandaki genel seçimler için güçlerini birleştirmeye hazırlanıyor. Ülkede yıllar sonra ortaya çıkan bu sol ittifakın temel hedefi, yeniden cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron’un sermaye yanlısı politikalarını engellemek.

Sozcu.com.tr

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Fransa'da Sosyalist Parti ile solcu lider Jean-Luc Melenchon’un partisi La France Insoumise (LFI, Boyun Eğmeyen Fransa), haziranda yapılacak parlamento seçimlerinde beraber yarışmak üzere prensipte anlaştı.

Yeşiller ile Komünist Parti'nin de desteklediği ittifakın, genel seçimlerde, yeniden cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'un parlamentoda çoğunluğu elde etmesini engellemeye çalışması bekleniyor. İki partinin ortak açıklamasında “Macron'un adaletsiz ve zalim politikasını sürdürmesini engellemek ve aşırı sağı yenilgiye uğratmak istiyoruz” dendi.

Anlaşma kesinleşirse, Fransa solu 20 yıl sonra ilk defa seçimlerde geniş çaplı bir ittifaka imza atacak. İttifakın toplumsal haklar konusunda Avrupa Birliği üzerinde baskıyı artırması, emeklilik yaşının 62'den 60'a düşürülmesi ve asgari ücretin artırılması gibi bir dizi adım konusunda beraber çalışması bekleniyor.

Geçen ay düzenlenen seçimleri açık ara farkla kazanan Cumhurbaşkanı Macron, sermaye yanlısı politikalarını uygulamaya koymak ve emeklilik yaşını 65'e yükseltmek için parlamentoda çoğunluğa ihtiyaç duyuyor.

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