Fransa’da 560 bin kişinin sağlık kartı iptal edildi

Fransa’da Covid-19’a karşı hatırlatıcı doz aşılarını yaptırmayan 560 bin kişinin Covid-19 sağlık kartı iptal edildi.

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Fransa'da binlerce kişinin Covid-19 sağlık kartı iptal edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2'inci doz aşısının üzerinden 7 ay geçmesine rağmen hatırlatıcı aşı dozu yaptırmayan 560 bin kişinin sağlık kartının iptal edildiği ifade edildi.

SENATO KABUL ETMİŞTİ

Fransa'da 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren ve aşı bilgisi, son 24 saate ait negatif test sonucu ya da son 6 ayda hastalığın geçirildiğine dair bilgilerin yer aldığı Covid-19 sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesi geçtiğimiz günlerde Ulusal Meclis ve Senato'da yapılan oylamaların ardından koşullu olarak kabul edilmişti.

Senato, ülke genelinde 10 bin hastanın hastaneye yatışı durumunda aşı kartının uygulanmasını, bu limitin altında aşı kartının sadece insidans oranının yüksek olduğu veya tam aşılama oranının toplam nüfusun yüzde 80’inden az olduğu bölgelerde uygulanmasını kabul etmişti.

Senato ayrıca aşı kartı uygulamasını 18 yaş üstü kişilerle sınırlandırmış, reşit olmayan kişiler için “sağlık kartı” uygulamasının devam etmesine karar vermişti.

Pfızer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede toplam 132 milyon 470 bin 614 aşı dozu uygulanırken, 31 milyon 584 bin 699 kişiye hatırlatma dozu yapıldı. Aşı kampanyasının başlamasından bu yana toplam nüfusun yüzde 79,5'ine en az bir doz aşı uygulandı.

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