Fransa’da dikkat çeken anket: Macron önde

Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidecek Fransa'da dikkat çekici bir anket sonucu yayınlandı.

Sozcu.com.tr

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Nisan ayının başında sandığa gidecek Fransa’da yapılan bir anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı…

26 Şubat-1 Mart tarihleri arasında 1651 katılımcının dahil olduğu anket çalışmasında Cumhurbaşkanı Macron ve sağcı lider Marine Le Pen’in ilk turu geçen iki aday olacağı sonucu çıktı.

İlk turda çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci tur oylamanın da yapılacağı Fransa’da ilk turda Macron’un oyların yüzde 26’snı, Le Pen’in yüzde 19’unu Pecresse’in oyların yüzde 15’ini ve aşırı sağcı aday Zemmour’un da oyların yüzde 12’sini alacağı sonuçları ortaya çıktı.

Öte yandan ikinci turda Macron, karşısına Le Pen çıkarsa yüzde 54 oy ile cumhurbaşkanı seçilirken, karşısına muhafazakar aday Pecresse’in çıkması durumunda da oyların yüzde 56’sını alarak zaferini ilan edebilecek.

Eğer ikinci turda Macron’un karşısına Zemmour gelirse, Macron yüzde 64 ile rahat bir zafer ilan edecek.

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