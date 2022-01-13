Fransa’da eğitimciler ve veliler sokağa indi

Fransa’da öğretmenler ve veliler okullarda corona virüsü salgını ile ilgili gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle sokağa indi.

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Fransa'nın başkenti Paris'te öğretmen ve veliler sokağa indi. Öğretmenler protestoda, devletin kendilerini korumadığını, okullara sadece kumaş maske dağıttıklarını ve Covid-19'un Omicron mutasyonu vakaları artarken gerekli önlemlerin alınmadığını ifade etti. Fransa'daki veliler eğitimde tedbir alınmaması nedeniyle çocuklarını okula gönderme konusunda karmaşa yaşadıklarını belirtti.

Fransa'da okullar grev kararı alırken, Fransa Milli Eğitim Bakanı Bakanı Jean-Michel Blanquer öğretmenleri “virüse karşı grev yapmakla” suçladı. Başta öğretmenler ve öğrenci velileri tarafından eleştirilen Eğitim Bakanı Blanquer hakkında öğretmenler, istifa talebinde bulundu.

Fransa'da 5. Cumhuriyet döneminin en önemli grevlerden birinin yaşandığına dikkat çekilen gösteride, yer alan pankartlarda 48 bin 950 okulun en az yarısının kapandığı kaydedildi.

Okullarda personel eksikliği, hasta öğretmenler ve grevciler nedeniyle 2008’den beri zorunlu olan asgari hizmet her yerde sağlanamıyor.

Hareketi destekleyen Uyum Sağlayan Öğrenci Velileri Derneği (FCPE) öğrencileri evde tutma çağrısında bulundu. Öğretmen ve veliler bugün başlayan protestoların ülke çapında devam edeceğini duyurdu.

Öğretmenler ve velilerin protestosuna destek vermek üzere yürüyüş kortejine giren, Paris Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklayan Anne Hidalgo, göstericiler tarafından tepki topladı.

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