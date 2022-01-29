Fransa’da sağ hanedanlık çöküyor: Le Pen’in yeğeni de gemiyi terk etti

Fransa'da uzun yıllar sağ siyasetin esas isimlerinden olan Le Pen ailesinde çöküş devam ediyor... Bir dönem adı dedesi Jean-Marie Le Pen'in kurucusu olduğu Ulusal Cephe'nin liderliği için telaffuz edilen Marion Marechal, sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'u övdü.

Sozcu.com.tr

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Seçime sayılı haftaların kaldığı Fransa’da sağ cephede çekişme yeni bir boyut kazandı… Fransa ve Avrupa’da sağ siyasetin önemli figürlerinden olan ve hatta sağ kesimin “hanedanı” olarak da bilinen Le Pen ailesinde ayrılıklar devam ediyor.

Jean-Marie Le Pen’in kurucusu olduğu aşırı sağcı Ulusal Cephe partisi, anketlerde Eric Zemmour gibi aşırı sağcı adayların gerisinde kalırken, Le Pen ailesi bir şok daha yaşadı… Bir dönem adı parti başkanlığına geçen ve 22 yaşında parlamentoya seçilen Jean-Marie Le Pen’in torunu ve Marine Le Pen’in yeğeni Marion Marechal, ırkçı ve azınlık karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken Eric Zemmour’u övdü.

Zemmour’u destekleyeceğini açıklayan Marechal’in açıklamalarına Marine Le Pen’den çok sert açıklama geldi. Le Pen, yeğeninin bu kararından dolayı çok incindiğini söyledi. Le Pen, “Kız kardeşimle Marion’u birlikte büyüttüm ilk yıllarında. Bu benim için çok zor oldu” dedi.

Marion Marechal, “Eğer ben Eric’i desteklersem bu beni rahatsız etmez. Teyzem, gereksiz bir ideolojik ve siyasi U-dönüşü yaptı” dedi.

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