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Fransa’da tansiyon yükseldi: Bıçaklı saldırgan öldürüldü

Fransa'da başkente yakın Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda, sınır polisinin ateş açtığı bıçaklı kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:06 - 10 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Fransa’da tansiyon yükseldi: Bıçaklı saldırgan öldürüldü

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polislerin bu sabah Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı’nda bıçaklı tehditkar kişiyi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Ulusal basınındaki haberler göre, havalimanının kamuya açık 2F terminalinde meydana gelen olayda, sınır polisinin elinde bıçak bulunan bir kişiye defalarca “elindeki bıçağı bırakması” yönünde komut verdiği aktarıldı.

Bıçaklı kişinin, komutlara uymadığı ve polisin üzerine doğru geldiği sırada sınır polisince açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Fransız basını, yaşamını yitiren kişinin, evsiz olduğunu yazdı. (AA)

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