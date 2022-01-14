Fransa’dan Novavax aşısına onay

Fransa'da Yüksek Sağlık Otoritesi, Covid-19'a karşı geliştirilen Novavax aşısının kullanımına onay verdi.

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Fransa'da corona virüsüne karşı bir aşıya daha onay verildi. Fransa’nın ilaç düzenleyicisi Yüksek Sağlık Otoritesi (HAS), ABD'li Novavax şirketinin Covid-19’a karşı geliştirdiği “Nuvaxovid” aşısının kullanımına izin verdi. Novavax aşısı Fransa’da, Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının ardından onay alan 5’inci aşı oldu.

YÜZDE 90 ORANINDA ETKİLİ

Novavax aşısının protein temelli olduğu ve 3 hafta arayla 2 doz uygulanan 45 bin kişi üzerinde yapılan çalışmalarda hastalığa karşı yaklaşık yüzde 90 oranında etkili olduğu açıklandı.

Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının öncelikli olarak kullanılmasını tavsiye eden Yüksek Sağlık Otoritesi (HAS), Novavax’ı yararlı bir alternatif olarak değerlendirdi. HAS, “mRNA aşılarının tercih edilmesini tavsiye ediyoruz. Öte yandan bu tür aşılara istekli olmayanlar ve aşıdan fayda sağlayamayanlar için Novavax aşısının yararlı bir alternatif olduğunu düşünüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Fransa Sağlık Bakanlığı, Novavax aşısının ilk teslimatlarının önümüzdeki ay başında gerçekleşmesinin beklendiğini açıklamış, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ise Novavax aşısını 20 Kasım’da onaylamıştı.

Fransa’da toplam 131 milyon 230 bin 245 doz aşı uygulanırken, aşı kampanyasının başlamasından bu yana toplam nüfusun yüzde 79,3'üne en az bir doz aşı yapıldı.

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