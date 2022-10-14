Fransa’dan Putin’in Türkiye önerisine tepki

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Türkiye’de büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz” sözlerine Fransa'dan tepki geldi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 24 Şubat’tan bu yana sürerken, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Rusya’nın Kuzey Akım’dan gaz tedarikini Karadeniz’e yönlendirebileceğini söyleyerek, “Türkiye'de büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

Putin’in bu açıklamaları Ankara’da olumlu karşılanırken, plana ilk tepki Fransa’dan geldi.

Paris hükümeti tarafından yapılan açıklamada, “Rus gazını ithal etmek için yeni altyapılar yaratmak anlamsız” ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinden yapılan açıklamada, “Avrupa’ya gaz ihraç etmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Türkiye’ye merkez açma önerisi Avrupalılar için, Rusya’dan hidrokarbonlara olan bağımlılıklarını azaltmak istedikleri için hiçbir anlam ifade etmiyor. Bizim hedefimiz yeni altyapılar oluşturmaktır.” ifadeleri kullanıldı.

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