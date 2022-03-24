Güney Kore de kuzeye yanıt olarak füze fırlattı

Kuzey Kore'nin şu ana kadar gerçekleştirdiği en büyük kıtalar arası balistik füze denemesi bölgede tansiyonun fırlamasına yol açarken Güney Kore de yanıt olarak Kuzey Kore’deki belirli noktaları vurabilecek balistik ve taktik füze fırlattıklarını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesine Güney Kore'den sert misilleme geldi. Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'ye yanıt olarak balistik ve taktik füze fırlattıklarını duyurdu. Açıklamada, füzelerin Kuzey Kore'deki belirli noktaları vurabilecek kapasiteye sahip olduğu bildirildi.

Son dönemde füze programına hız veren Kuzey Kore’nin bugün şu ana kadar

gerçekleştirdiği en büyük kıtalar arası balistik füze (ICBM) denemesinde bulunması bölgede gerilimi bir anda yükseltti.

GÜNEY KORE VE JAPONYA KINADI

G7 Zirvesi’ne katılmak üzere Brüksel’de bulunan Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Kuzey Kore’nin son füze denemesini kınayarak eylemi “pervasız” ve “kabul edilemez” olarak niteledi. Kişida, “ABD ve diğer ülkelerle yakın işbirliği içinde bilgi toplamaya devam edeceğiz. Teyakkuzda kalarak ülkemizin barış ve güvenliğini sağlamak için mümkün olan her türlü çabayı göstereceğiz. Kuzey Kore’nin eylemleri Japonya’nın, bölgenin ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit ediyor” diye konuştu.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in de Pyongyang’ın eylemlerinin Kore Yarımadası ve uluslararası topluma yönelik tehditlere yol açtığını söyleyerek fırlatmayı kınadı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin ise yaptığı açıklamada, “İlgili tüm tarafların yarımadadaki genel barış ve istikrar durumuna odaklanması ve soruna ilişkin siyasi çözüm sürecini ilerletmek için birlikte çalışması gerektiğini” ifade etti.

BU YILKİ 11. FÜZE DENEMESİ

Son deneme, Kuzey Kore’nin yıl başından bu yana gerçekleştirdiği 11. füze denemesi oldu.

Kuzey Kore’nin geliştirdiği füzelerle ABD’yi vurabilecek menzile ulaşmaya çalıştığı tahmin ediliyor. Bugün gerçekleştirilen denemede kullanılan füze, Kuzey Kore’nin 2017’de gerçekleştirdiği denemede kullandığı Hwasong-15 füzesinden daha yüksek irtifaya ve menzile ulaştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları uyarınca Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze denemesi yasak.

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