Güney Kore’den “Bize nükleer silah verin” çağrısı

Kuzey Kore’nin son dönemde art arda gelen füze denemeleri bölgede nükleer savaş endişesini yükseltirken, Güney Kore nükleer silah için ABD’ye baskıyı artırdı.

Sozcu.com.tr

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Güney Kore'de devlet başkanlığına seçilen Yoon Suk-yeol, ABD'ye ülkeye nükleer silah yerleştirme çağrısı yaptı. Gelecek ay koltuğa oturacak Yoon'un konuyu görüşmek üzere Washington'a bir ekip gönderdiği belirtildi.

İngiliz The Times gazetesinin haberine göre Seul'ün Washington'dan istediği silahlar arasında uzun menzilli füzeler, nükleer kapasiteye sahip denizaltılar ve savaş uçakları da bulunuyor. Yoon'un ABD'ye gönderdiği heyete liderlik eden Park Jin, “Stratejik silahların konuşlandırılması Kuzey Kore'nin provokasyonlarının önlenmesinde önemli bir ayak” dedi.

Kuzey Kore'nin bu yılın başından bu yana 10'dan fazla füze denemesi yapması ve son olarak kıtalararası balistik füze fırlatması bölgede tansiyonun fırlamasına yol açmıştı. Güney Kore, “düşman kardeşi” Kuzey Kore'den farklı olarak nükleer silaha sahip değil. ABD, Soğuk Savaş’ın sona erdiği 1991'de ülkeye yerleştirdiği nükleer füzeleri geri çekmişti.

Devlet başkanlığını kazanan Yoon'un, selefi Moon Jae-in'den farklı olarak Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la diplomatik temas politikasından uzaklaşarak daha sert bir politika benimsemesi bekleniyor. Ülkeden son dönemde gelen ABD'yle bölgedeki askeri tatbikatları artıracağı yönündeki açıklamalar, Kuzey Kore'de sert tepkilere yol açıyor.

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