Günler sonra ortaya çıktı: Erdoğan NATO Zirvesi’nde Hagi’yi sormuş

Geçen hafta Madrid'de gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'nde Rusya-Ukrayna savaşı ve Finlandiya ile İsveç'in NATO üyelikleri gündemin birinci maddesini oluştururken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis'le görüşmesinde ise farklı bir gündem olduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı yakından takip eden NATO üyesi ülkeler geçen hafta İspanya’nın başkenti Madrid’de bir araya geldi. Zirveye Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik sürecini veto etmesine ikna çabaları damga vururken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başka bir gündemi daha olduğu öne sürüldü.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden The Sun, Romanya yerel medyasına dayandırdığı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis’le görüşmesinde futbol konuştuğunu yazdı.

Türk futbolunun efsane isimlerinden biri olan “Karpatların Maradonası” lakaplı Hagi ve oğlu Ianis Hagi’nin Erdoğan ve Iohannis arasında sohbet konusu olduğu belirtildi. Erdoğan’ın Ianis Hagi’nin geleceğini merak ettiği belirtilirken bir Rumen yetkili, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol konuşmaya çok ilgiliydi ve özellikle Gheorghe Hagi ve oğlu Ianis hakkında bilgi almak istedi” dedi.

“İLERDE BABASI GİBİ GALATASARAY’DA OYNAR”

Yetkili, “Bizim cumhurbaşkanımız ‘Futbolun Kralı’nın iyi olduğunu ve kendi kulübü ve futbol akademisinde çalıştığını ve yeni yetenekler yarattığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Ianis’in nasıl olduğunu merak etti” ifadesini kullandı.

Erdoğan’ın mevkidaşına, “Bir gün o da babası gibi Galatasaray’da oynar” dediğini söyleyen yetkili Iohannis’in de futbolcuyu övdüğü belirtildi.

The Sun, Küçük Hagi’nin de daha önce Galatasaray’da oynamak istediğini söylediğini hatırlattı.

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