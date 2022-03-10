Hamas’tan Erdoğan-Herzog görüşmesine tepki
Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da görüşen İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un bu ziyaretine Hamas'tan tepki geldi.
Hamas, isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog’un görüşmesini kınadı.
Batı ülkeleri tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Hamas tarafından yayınlanan açıklamada, “Arap ve İslam ülkelerindeki kardeşlerimize yapılan bu ziyaretler bizi çok üzüyor” denildi.
Açıklamada, “Bu ziyaret, Gazze için ölen Türklerin kanını görmezden gelmek demek” ifadesi kullanıldı.