Abone Ol

Harkiv bölgesinde kültür merkezi Rus füzesiyle vuruldu: 7 yaralı

Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Lozova kentinde yenilenen kültür merkezi dün Rus füzesiyle vuruldu. Olayda bir çocuk 7 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 15:48 - 21 Mayıs 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Harkiv bölgesinde kültür merkezi Rus füzesiyle vuruldu: 7 yaralı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde üçüncü aya girilirken, Rusya sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı görüntülerle birlikte yaptığı açıklamada Lozova kentindeki kültür merkezinin yakın zamanda yenilendiğini belirterek dün öğleden sonra Rus füzesiyle vurulduğunu belirtti. Olayda 11 yaşındaki bir çocuk dahil olmak üzere 7 kişinin yaralandığı ifade edildi. Kültür merkezinin vurulma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD'nin yeni Rusya planı: Gıda krizini önlemek için... İlginizi Çekebilir ABD'nin yeni Rusya planı: Gıda krizini önlemek için... Rusya'dan Biden dahil yüzlerce ABD'liye yaptırım İlginizi Çekebilir Rusya'dan Biden dahil yüzlerce ABD'liye yaptırım

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster