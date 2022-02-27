Abone Ol

Harkov, Rus askerlerinden temizlendi

Ukrayna Harkov Valiliği tarafından, Harkov’un Rus askerlerinden tamamen temizlendiği açıklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Harkov, Rus askerlerinden temizlendi

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın dördüncü gününde devam ediyor. Şiddetli çatışmaların yaşandığı Harkov'un Valisi Oleg Sinegubov, Harkov'un kontrolünün tamamen Ukrayna Silahlı Güçleri'ne geçtiğini duyurdu.

Sinegubov, “Harkov'un kontrolü tamamen bize geçti. Ukrayna Ordusu, polis birimleri, yerel kolluk kuvvetleri tarafından düşman tamamen temizleniyor. Rus işgalcilerin moralleri bozuk. Teknik ekipmanları yol ortasında bırakıp kaçıyorlar ve 5-10 kişilik gruplar halinde teslim oluyorlar. Ordudan birini görünce hemen teslim oluyorlar. Harkov Ukraynadır!” dedi.

Ukrayna: Türk yapımı SİHA'larla Rus hedeflerini vurduk İlginizi Çekebilir Ukrayna: Türk yapımı SİHA'larla Rus hedeflerini vurduk

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Polis Rusya Türkiye Ukrayna