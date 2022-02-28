Harkov’da mahsur kalan Türkler tahliye ediliyor

Yoğun bombardıman altında kalan Harkov'da mahsur kalan Türk vatandaşları tren istasyonuna sığınmıştı. Dışişleri Bakanlığı harekete geçerek istasyona sığınan 560 Türk vatandaşının tren ile tahliyesini başlattı.

Mert ÖZ

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Rus ordusu tarafından yoğun bombardıman altında tutulan Ukrayna’nın Harkov şehrinde mahsur kalan Türkler, evlerini terk ederek metro istasyonuna sığınmıştı. SÖZCÜ’nün de gündeme getirdiği olayın ardından Dışişleri Bakanlığı adım atarak, istasyona sığınan 560 Türk vatandaşının tahliyesini gerçekleştirmeye başladı.

TRENLE TAHLİYE EDİLİYORLAR

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Harkov'dan kalkan trende 560 vatandaşın tahliye edildiğini belirterek, “Gözümüz yollarda bekliyoruz” dedi.

BOMBARDIMAN ALTINDAKİ HARKOV’DAN UZAKLAŞTILAR

SÖZCÜ’nün ulaştığı öğrenciler, istasyona sığınan tüm Türk vatandaşlarının trene bindirildiğini aktardı. Türkiye saatiyle 23.00’te içinde Türk vatandaşların bulunduğu tren Harkov’dan uzaklaşarak Poltava şehrini geçti.

ÇAVUŞOĞLU: 2 BİN 163 TÜRK VATANDAŞI DAHA UKRAYNA’DAN YOLA ÇIKTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Kiev, Harkiv, Dnipropetrovsk, Odesa ve Lviv’den tren ve otobüslerle 2 bin 163 vatandaşımız daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun! Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor” dedi.

“BUGÜNE KADAR 5 BİN TÜRK VATANDAŞI UKRAYNA’DAN AYRILDI”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar 5 bin vatandaşımız Ukrayna topraklarından ayrılarak ülkemize ve diğer ülkelere geçmiştir. Çeşitli şehirlerdeki vatandaşlarımızı trenlerle önce Romanya ve ardından ülkemize getirecek çalışmanın içindeyiz. Gelişmelere ve taleplere göre çeşitli kanallardan tahliye işlemlerini sürdüreceğiz” demişti.