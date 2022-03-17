Harkov’da pazar alanına bomba: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna Acil Durum Ekipleri (DSNS), Harkov'da bombaların isabet aldığı bir pazardaki dükkânların tamamen yandığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Acil Durum Ekipleri (DSNS), Harkov’da bombaların isabet aldığı bir pazardaki dükkânların tamamen yandığını belirterek 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Acil Durum ekipleri tarafından yapılan açıklamaya göre, bombaların isabet ettiği yaklaşık 3 bin 600 metre karelik pazardaki dükkanlar, yanarak tamamen harap oldu.

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