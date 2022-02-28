Harkov’da Türk öğrencilerin evine bomba isabet etti! Yüzlerce vatandaş metro istasyonuna sığındı
Onlarca Türk öğrencinin mahsur kaldığı Ukrayna'nın Harkov kentinde sivil yerleşim yerlerine bomba yağıyor. SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği Türk öğrencilerin evine bomba isabet ettiği öğrenildi. Yaklaşık 500 kadar Türk vatandaşı evlerini terk ederek metro istasyonuna sığındı. Büyük tehlike yaşayan vatandaşlar, acilen hükümetten yardım bekliyor.
Çok sayıda Türk öğrencinin mahsur kaldığı Ukrayna'nın Rusya ile sınır şehri Harkov'da sivil halkın üstüne bomba yağdırılıyor.
Evlerinde mahsur kalan, kenti terk edemeyen ve sığınaklara gidemeyen onlarca Türk, kentte büyük tehlike yaşıyor.
“EVİMİZE BOMBA İSABET ETTİ, APAR TOPAR TERK ETTİK”
SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği Harkov'daki evlerinde mahsur kalan Türk öğrencilerin evine bomba isabet ettiği öğrenildi.
SÖZCÜ'ye konuşan Türk öğrenci Abdurrahman Serenay, “Evimize bomba isabet etti. Apar topar her şeyi alıp binayı terk ettik. 3 Türk arkadaşımızla tren istasyonuna sığındık” dedi.
BÜYÜK TEHLİKE YAŞIYORLAR
Abdurrahman Serenay, “Binayı terk edip metro güzergahında ilerlerken, yanımızdaki evleri ve araçları bombaladılar. Yolda 2 ceset gördük” diye konuştu.
500 VATANDAŞ TREN İSTASYONUNA SIĞINDI
Metro istasyonundaki Türklerin gergin bekleyişinin görüntüleri SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı'na ulaştırıldı. İstasyona yaklaşık 500 Türk vatandaşının sığındığı öğrenildi.
Türk vatandaşları, acilen hükümetten yardım bekliyor.