Harvard profesöründen savaş öngörüsü: Daha başarılı olacaklar

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 6'ncı hafta devam ederken Harvard Üniversitesi'nde görevli profesör Graham Allison açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal planını başlatan Rusya, iki hafta önce hedefini değiştirerek Kiev ve bölgedeki askeri varlığını ve saldırılarının dozunu azaltarak Ukrayna’nın doğusuna yönelmişti.

Bölgeye ilerleyen Rus askerlerinin planı henüz bilinmezken, Harvard Üniversitesi’nde görevli profesör Graham Allison savaşın gidişatı ile ilgili konuştu. CNBC’de açıklamalarda bulunan Allison geçmişte ABD savunma bakanı yardımcısı olarak da görev üstlenmişti.

“TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ BIRAKMAYACAKLAR”

Allison, “Ben Rusya’nın Donbas’ta daha çok başarı elde edebileceğini tahmin ediyorum. Eğer kazanmak için bir şehri yerle bir etmek gerektiğini düşünürlerse Rusya bunu yapabilecek ve taş üstünde taş bırakmayacaktır” dedi.

Tecrübeli isim, Donbas’ın doğusuna değil de batısına ilerleme sağlanacağını öngörürken, Rusya’nın yeniden bir araya geleceğini ve saldırılarını o noktada yoğunlaştıracağını söyledi. Allison, “Ben bunun çok uzun bir savaş olacağını düşünüyorum ve daha da vahşi olması muhtemel” dedi.

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