Hava durumunu doğru tahmin edemeyen Macaristan Meteoroloji Servisi Başkanı kovuldu

Macaristan’ın en büyük milli bayramı olan 20 Ağustos'ta ulusal çapta düzenlenecek kutlamalar kapsamında başkent Budapeşte'de yapılması planlanan havai fişek gösterisi, meteorolojinin “yağmur ve fırtına olacak” tahmini üzerine ertelenince, meteoroloji başkanı ve ekibi işinden oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Macaristan, 20 Ağustos’ta ülkenin en büyük milli bayramı için ulusal çapta gösteriler planlarken, kutlamalar kapsamında başkent Budapeşte’de yapılması planlanan havai fişek gösterisi, meteorolojinin “yağmur ve fırtına olacak” tahmini üzerine 27 Ağustos’a ertelendi.

Ancak gösterilerin planlandığı gün yağmur ve fırtına olmayınca, Meteoroloji Genel Müdürü Kornelia Radics ve yardımcısı Gyula Horvath dün görevden alındı.

Macaristan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovics tarafından duyurulan görevden alınma kararı kısa sürede gündem oldu. Ülkede hükümet yanlısı medya, meteoroloji servisine ‘yanlış tahmin’den dolayı ateş püskürmüş, sorumlularından hesap sorulmasını istemişti.

ÖZÜR MESAJI YAYINLADILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, havai fişek gösterisinin iptali sonrası açıklama yaparken, ellerindeki verilerden yola çıkarak büyük bir fırtına beklediklerini söylemişti. Ancak sonuçta fırtına ve yağmur olmayınca ise kurumdan özür mesajı yayınlanmıştı.

Ancak tüm bu özür mesajları yetmedi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün en üst düzey iki yetkilisi görevinden kovuldu. Bunun üzerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 15 daire başkanı, kurumun en üst düzey iki yetkilisinin görevden alınması üzerine bir bildiri yayımladı. Yapılan açıklamada, “Biz sahip olduğumuz verileri en iyi şekilde değerlendirip görevimizi yaptık. Şimdi bu modelleri bağımsız kurumlar incelesin; hatamız var mı, yok mu saptansın. Soruşturma sonuçlanana kadar da görevden alma kararı iptal edilsin.” ifadeleri yer aldı.

Daire başkanları, kurumun üzerinde büyük bir baskı oluştuğunu vurgulayarak hükümetin kararını protesto etti.

İlginizi Çekebilir Meteoroloji uyarmıştı: Fındık büyüklüğünde dolu yağdı

İlginizi Çekebilir Macaristan'da Sziget Festivali iki yıl sonra yeniden başladı