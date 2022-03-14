Hayvan hakları savunucuları sokağa çıktı

İspanya'nın başkenti Madrid'de hayvan hakları savunucuları çarpıcı bir eylem gerçekleştirdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hayvan hakları örgütü AnimaNaturalis, İspanya’nın başkenti Madrid’te giysi ve aksesuarlara hayvan derisi ve kürkü kullanılmasını protesto etti.



Vücutlarına kanı sembolize eden kırmızı boyalar süren ve çırılçıplak soyunan göstericiler, bir süre sessizce yere uzandı.

Protesto eylemini çok sayıda medya mensubu ve Madridli izlerken, göstericiler eylemin ardından olay yerinden ayrıldılar.